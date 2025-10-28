Міністр закордонних справ Нідерландів прибув до Києва із посланням підтримки

Глава МЗС Нідерландів Давид ван Віл прибув до Києва. Фото з мережі X

Міністр закордонних справ Нідерландів Давид Ван Віл прибув з візитом до Києва. Про це глава зовнішньо-політичного відомства повідомив у соціальній мережі Х.



За його словами, Україна й надалі може розраховувати на всебічну підтримку Нідерландів.

«Невинні люди страждають. З наближенням зими сім'ї залишаються без світла та тепла. Моє сьогоднішнє послання у Києві просте: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку», — зазначив ван Віл.

Нагадаємо, РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у двох регіонах: частина населених пунктів знеструмлена.



