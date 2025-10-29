ЗСУ знищили російський прапор на стелі Покровська: у DeepState показали кадри

Знищення російського прапора на стелі Покровська. Фото: кадр із відео

Російський прапор на стелі міста Покровськ на Донеччині виявили приблизно о 09:40 та вже о 10:40 знищили. Про це повідомили аналітики DeepState.



За даними аналітиків, ситуація у місті залишається складною, оскільки російська армія продовжує затягувати піхоту.



«Станом на цей час Сили оборони України докладають великих зусиль, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Місто є великою «сірою зоною», оскільки на південь від залізниці ще повно наших позицій. Водночас на північ від залізниці просочилося чимало росіян», – розповіли у DeepState.

Нагадаємо, що українська журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова опублікувала надане військовими відео, на якому можна було побачити російський прапор на стелі Покровська.



Раніше аналітики DeepState повідомили, що війська РФ просунулися у Покровську.



Також у DeepState заявили, що окупанти кількістю поступово поглинають Покровськ, а ситуація у місті на грані критичної.