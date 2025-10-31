Нідерланди виділили €10 млн на кіберзахист України

Нідерланди виділили €10 млн на зміцнення кіберзахисту України. Ілюстрація, створена ШІ.

Нідерланди виділяють 10 мільйонів євро на зміцнення кіберзахисту України, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.



Королівство приєдналося до «Української кіберпрограми» (Ukraine Cyber Programme, UCP), створеної урядом Великої Британії у 2022 році. Кошти спрямують на посилення цифрової стійкості та кібербезпеки державних і критичних систем України.



Фінансування передбачає розвиток кіберінфраструктури держорганів, закупівлю обладнання й програмного забезпечення, розслідування кіберзагроз і ліквідацію наслідків атак, а також реалізацію проєктів у межах Талліннського механізму.



До Талліннського механізму вже приєдналися 13 країн, зокрема Велика Британія, Німеччина, Канада, США, Франція та Швеція. Нагадаємо, Європарламент розглядає можливість блокування російських сайтів.