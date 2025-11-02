«УЗ-3000»: стартує програма безкоштовних подорожей Україною

Фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» приєднується до програми Зимової підтримки, раніше анонсованої президентом України. Йдеться про нову ініціативу «УЗ-3000» — кожен зможе обрати залізничні маршрути загальною довжиною до 3 000 кілометрів по Україні безкоштовно.



Державний залізничний оператор повідомив , що цієї зими найважливішим стане можливість зустрітися з близькими. Компанія прагне того, щоб рідні могли побачити своїх захисників, а діти з прифронтових районів отримали шанс трохи відпочити — у таборах чи разом із сім'ями. Мета програми — зробити такі подорожі доступними для усіх.

Подробиці ініціативи будуть невдовзі оприлюднені. Поки ж оператор пояснив, чому програма отримала назву «УЗ-3000»: три тисячі кілометрів — це відстань туди й назад найдовшим на сьогодні маршрутом усередині країни. Організатори хочуть, щоб кожен міг відкрити для себе всю Україну — від краю до краю.



У компанії також зазначили, що в періоди підвищеного попиту квитки важко придбати. Програма «УЗ-3000» покликана розвантажити пасажиропотоки, стимулюючи поїздки менш у завантажені дні.



Запуск проєкту планується найближчим часом. На завершення компанія запропонувала пасажирам поділитися своїми мріями про подорожі на 3000 кілометрів. Автори історій отримають приємні подарунки від «УЗ».