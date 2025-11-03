Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
«Укрзалізниця»: зміни у русі приміських поїздів Донецької області 3 листопада
03 листопада 2025, 09:45

«Укрзалізниця»: зміни у русі приміських поїздів Донецької області 3 листопада

Рух приміських поїздів 3 листопада, маршрути яких проходять територією Донецької області, здійснюватиметься з обмеженнями.

Як повідомляє «Укрзалізниця: приміські потяги», з міркувань безпеки обмеження руху у напрямку Краматорська залишаються чинними: поїзди курсуватимуть лише до та від Слов'янська. На ділянці «Слов'янськ—Краматорськ» рух тимчасово припинено, проте пасажирські перевезення забезпечені автотранспортом, організованим місцевою владою.

Крім того, тимчасово не курсуватимуть потяги №6603 та №6604 за маршрутом «Слов'янськ—Райгородок». Сполучення між пунктами забезпечується регулярними автобусами місцевого руху. Також зберігаються обмеження на напрямку станції Демурине: рух на ділянці «Демурине-Чаплине» тимчасово припинено. Ранковий рейс №6110 продовжить курсувати за звичним маршрутом «Дніпро—Чаплине».

На низці маршрутів Донецької області рух забезпечується з використанням резервних тепловозів, тому можливі затримки на кінцевих станціях. Пасажирам рекомендують уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях.

Зазначається, що рух приміських поїздів у регіоні може змінюватись оперативно залежно від поточної ситуації, тому пасажирам слід бути уважними та стежити за оновленнями на місцях відправлення.

Нагадаємо, в Україні статрує програма безкоштовних подорожей.

