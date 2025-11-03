Вранці армія РФ обстріляла критичну інфраструктуру та центр Краматорська у Донецькій області

Фото: Краматорська військова адміністрація

Вранці, 3 листопада, Краматорськ на Донеччині зазнав російського обстрілу. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

О 03:45 загарбники завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури. О 07:58 було атаковано центр міста із застосуванням БпЛА «Молнія-2». Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та навчальний заклад.



Як зазначається, наразі встановлюються остаточні наслідки атак.

Нагадаємо, з міркувань безпеки обмежено рух у напрямку Краматорська. Потяги курсуватимуть лише до та від Слов'янська.