На Луганщині українські спецназівці підірвали логістику окупантів

У ніч проти 3 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали ударів по об'єктах постачання російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області.



У районі міста Довжанськ було вражено місце розвантаження паливно-мастильних матеріалів. Крім того, неподалік села Розкішне один із підрозділів ССО знищив склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.



Як повідомили у ССО, тепер в окупанта виник дефіцит палива та було порушено логістичні ланцюжки в рамках угруповання військ РФ «Центр».

Як повідомлялося, в ніч проти 3 листопада в окупованому Шахтарську пролунали вибухи. Російська ППО не впоралася з атакою дронів. Також окупанти намагалися збити цілі над Луганськом.