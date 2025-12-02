Шторм виніс морську міну на узбережжя Одеської області

Фото: Facebook

На узбережжі Одещини штормом викинуло морську міну. Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.



Боєприпас хвилями принесло на один із місцевих пляжів, де його помітив мешканець прибережного населеного пункту. Він одразу ж зв'язався з найближчим підрозділом прикордонників та передав точні координати знахідки.



Прикордонники оперативно повідомили спеціалістів спеціального підрозділу Військово-морських сил ЗСУ. Інженерно-саперна група прибула на місце, провела ідентифікацію міни, організувала її безпечне вилучення та транспортування. Після оцінки всіх ризиків боєприпас було знищено контрольованим підривом.

Фото: Facebook

Раніше ми писали, що в курортному селищі Затока Одеської області біля кромки води стався вибух міни. Трагедія сталася вдень 10 серпня, коли на пляжі перебували відпочивальники.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»