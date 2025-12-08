ЗС РФ приховують убитих на Покровському напрямку, оформляючи їх у «СЗЧ»

Російське командування оформляє загиблих як «СЗЧ», приховуючи реальні втрати. Зображення створено ШІ.

Командування ЗС РФ на Покровському напрямку приховує реальні втрати, оформляючи убитих як «СЗЧ». Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



Агенти «АТЕШ» у складі 30-ї омбр фіксують системну практику: після масштабних втрат командування навмисно оформляє загиблих як «самовільно залишивших частину». Так приховують реальну кількість «двохсотих» і уникають претензій з боку родичів.



У бригаді створили окремі списки, куди вносять сотні прізвищ, подаючи убитих як таких, що втекли. Особовому складу відкрито кажуть, що «СЗЧ — це простіше, ніж пояснювати родичам, де тіло». Схему застосовують і до тих, хто зник у хаотичних штурмах міста, і до тих, кого «обнулили» заградотряди.



За останній рік масштаби фіктивних «СЗЧ» зросли в рази. За даними агентів: «З кількості цих "сзчників" уже можна сформувати цілу бригаду».



Така практика повністю руйнує залишки довіри між бійцями. Солдати розуміють, що їх у будь-який момент можуть «списати» як втікачів, навіть якщо вони загинули в бою. Це викликає страх, агресію та стрімке падіння морального стану.



Нагадаємо, минулої доби українські військові завдали серйозних втрат російським окупантам. За даними Генштабу ЗСУ, загинуло 810 військовослужбовців РФ.



Раніше стало відомо, що Покровська ділянка залишається епіцентром боїв. Тут українські захисники зупинили 53 зі 164 штурмів противника.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»