РФ змінила маршрути Ту-95МС і Ту-160: удари завдають з Далекого Сходу
12 грудня 2025, 10:30

Росія істотно змінила маршрути застосування стратегічної авіації й майже припинила використовувати аеродром «Олєнья». Про це повідомляє аналітичний канал «Око Гора ✙». Надана карта підтверджує, що РФ перейшла на нову, значно складнішу логістику ударів по Україні.

За даними аналітиків, тепер Ту-95МС і Ту-160 здійснюють зліт з далеких східних баз — «Бєлая» та «Українка». На схемі видно, що траєкторії проходять через практично всю територію Росії: від Далекого Сходу до районів пуску крилатих ракет, розташованих за приблизно 4,5 тисячі кілометрів від місця старту.

Після пуску ракет літаки не повертаються назад, а прямують до аеродрому «Енгельс-2» — єдиної великої бази стратегічної авіації західніше Уралу, доступної для безпечної посадки. Візуалізація маршруту показує, що дистанція між рубежами пуску й Енгельсом становить близько 200 км.

В Енгельсі літаки проходять обслуговування та дозаправку, після чого знову вирушають на Далекий Схід тим самим довгим маршрутом. В результаті повний бойовий виліт становить 9–10 тисяч кілометрів — більш ніж удвічі більше, ніж раніше, коли активно використовувалася «Олєнья».

Аналітики вважають, що така зміна маршруту може бути пов’язана з підвищенням ризиків для російських авіабаз після низки атак безпілотників, а також зі спробою РФ убезпечити літаки далекої авіації від потенційних ударів.

Надана карта додатково підкреслює: Росія фактично перенесла центр ударної авіації на тисячі кілометрів, що робить операції дорожчими, довшими та ресурсозатратнішими, але зменшує ризики для їхніх аеродромів ближнього розташування.

Раніше «Новини Донбасу» писали про наслідки українських операцій: скільки в Росії залишилося літаків для запуску ракет і як змінилися тактики після операції «Павутина».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

