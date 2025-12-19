Вночі під удар потрапили Ростов, Орел і Тольятті: атаковані ТЕЦ та хімзавод, частина міст залишилася без світла, води та тепла

Наслідки атаки на хімзавод у Тольятті. Фото: кадр із відео

Вночі 19 грудня атакували міста Ростов-на-Дону, Орел та Тольятті РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.



Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар та мер Ростова Олександр Скрябін підтвердили атаку на місто. За словами Скрябіна, частини Радянського та Жовтневого районів міста залишилися без світла, тепла та води.



У Тольятті потрапив під удар і загорівся завод «Тольяттіазот». Дорога до підприємства перекрита.



«Тольяттіазот» входить до десятки найбільших у світі виробників аміаку.



Мер Тольятті Ілля Сухих підтвердив атаку і заявив, що удар прийшовся по одному з підприємств міста.



В Орлі атакована ТЕЦ. ASTRA геолокувала відео очевидців з міста: на кадрах видно спалах на Орловській ТЕЦ.



Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив атаку та заявив, що пошкоджений об'єкт комунальної інфраструктури міста. За його словами, Радянський район частково залишився без світла, тепла та гарячої води.



У Міністерстві оборони РФ заявили, що російська ППО вночі нібито «збила 36 безпілотників у Ростовській області та шість – у Самарській».

Нагадаємо, що вночі 18 грудня ЗСУ уразили склад безпілотників та зосередження живої сили російської армії в окупованих Макіївці та Донецьку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко