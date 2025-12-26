На Донеччині випав сніг, комунальники розчищають дороги

У Донецькій області продовжуються роботи з обробки та розчищення доріг. Фото: Вадим Філашкін

На території Донецької області спостерігається ожеледиця. Наразі тривають роботи з обробки та розчищення доріг, задіяно 15 одиниць техніки та 20 спеціалістів особового складу. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«На території області спостерігається ожеледиця, місцями невеликий сніг. Автодороги відкриті у всіх напрямках», — зазначив він.





За словами Філашкіна, на сьогоднішній день область забезпечена всіма необхідними силами та засобами, а також протизалізними та паливно-мастильними матеріалами для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. Також налагоджено ефективну комунікацію та взаємодію з громадами області, ГУ ДСНС у Донецькій області, патрульною поліцією та підрядними організаціями.



Раніше ми писали, що в ніч проти 26 грудня російські війська атакували територію України однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з території окупованого Криму, а також 99 ударними БПЛА різних типів, серед яких «Шахед», «Гербера» та інші безпілотники. Близько 60 із них — «Шахеди».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»