В Україні виробили понад 50 відсотків зброї, яка зараз перебуває у ЗСУ — Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: Укрінформ

Понад 50 відсотків зброї, яка зараз перебуває у ЗСУ, виробили в Україні. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передають Новини. LIVE.

За словами прем'єр-міністра, у 2025 році понад 75% коштів із витрат на зброю та техніку направили саме на закупівлю в українських виробників.

Крім того, одним із пріоритетів у 2026 році для уряду є подальше нарощування частки української зброї на фронті та підвищення здатності України самостійно забезпечити свою оборону.

«Для нас дуже важливо забезпечити самостійність оборонного виробництва і це якраз шлях до самозарадності нашої економіки та нашої держави», — сказала Свириденко.

