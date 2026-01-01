Окупанти атакували залізницю у трьох областях України

Росіяни атакували залізницю у трьох областях України. Фото: Олексій Кулеба

Російська армія у четвер, 1 січня, завдала ударів по залізничній інфраструктурі в Одеській, Сумці областей, а також на Волині. Про це повідомив віце-прем'єр-міністра з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



«Пошкоджено будинки локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи попадань ворожих дронів. Також армія РФ завдала удару по станції в Конотопі, вражені вантажні вагони», — йдеться у повідомленні.





Крім того, окупанти завдали ударів дронами по логістичній інфраструктурі Одеської області.



Ремонтні бригади «Укрзалізниці» ліквідують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»