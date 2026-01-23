Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Перед зустріччю в Абу-Дабі: про що говорила команда Путіна із представниками Трампа
23 січня 2026, 03:57

Перед зустріччю в Абу-Дабі: про що говорила команда Путіна із представниками Трампа

Путін та Віткофф на зустрічі 23 січня Путін та Віткофф на зустрічі 23 січня

Питання енергетичного перемир'я обговорювалося між Україною та Сполученими Штатами і може стати однією з тем майбутніх тристоронніх переговорів за участю Росії. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, неназваний високопосадовець повідомив, що тристороння зустріч може пройти в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів — Абу-Дабі — у п'ятницю, 23 січня, і суботу, 24 січня.

При цьому українська сторона раніше зазначала, що проведення цієї зустрічі ще остаточно не підтверджено, і Україна разом із США чекала на відповідь від Росії. Пізніше у Москві підтвердили участь у переговорах.

Водночас російська сторона знову заявила про претензії на українські території та інші вимоги щодо окупованих територій. Помічник Путіна Юрій Ушаков підкреслив, що Москва має намір продовжувати досягати цілей так званої «СВО», доки не буде вироблено відповідне рішення між Росією та Україною.

За його словами, американська делегація «з перших рук» передала главі Кремля оцінки зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, яка відбулася у Давосі 22 січня. У Кремлі охарактеризували переговори Путіна з представниками США як «гранично відверті та довірчі».

Також було заявлено, що досягнуто домовленості про проведення 23 січня в Абу-Дабі першого засідання тристоронньої робочої групи Росія — США — Україна. На зустрічі, як стверджується, порушувалися теми Ради миру, Гренландії та низка інших міжнародних питань.

Зустріч Путіна з американськими представниками Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та Джошем Грюнбаумом також завершилася. Переговори тривали понад 3,5 години.

До складу російської переговорної групи увійшли представники керівництва міністерства оборони РФ. Делегацію очолить начальник Головного розвідувального управління Ігор Костюков. Російські ЗМІ повідомляють, що представники Кремля найближчим часом вилетить до ОАЕ і отримала від Путіна конкретні інструкції.

22 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму у місті Давос (Швейцарія). Трамп назвав зустріч із Зеленським «хорошою» і заявив, що його послання Путіну: «Війна має закінчитися».

Авторка: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»

