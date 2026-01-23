Новий безпілотник РФ загрожує Слов'янську

У районі Слов'янська помічена активність невідомого типу ворожого безпілотника. За даними місцевих джерел, його ціль — нерухомі військові автомобілі.



На місці закликають мешканців та водіїв бути обачними, використовувати системи виявлення «Дзига» та паркувати автотранспорт під деревами, щоб мінімізувати ризик ураження.

Ситуація постійно контролюється, а оперативні служби перебувають на чергуванні. Раніше в Дружківці виявили російські магнітні міни.