«Медиків викидають на вулицю, а жителів залишають без допомоги»: На Донеччині масово скорочують медпрацівників швидкої

16 лютого 2026, 13:50

У Новодонецькій територіальній громаді Краматорського району до 1 квітня збираються звільнити понад сорок медпрацівників станції швидкої медичної допомоги м. Мирноград. Медики кажуть, що без оперативної екстреної медичної допомоги ризикують залишитися багато жителів, більшість з яких — пенсіонери. Сам наказ про скорочення працівники швидкої вважають незаконним і збираються добиватися його скасування.

До редакції «Новин Донбасу» звернувся колектив станції швидкої медичної допомоги м. Мирноград — про самовіддану працю працівників станції ми розповідали влітку 2025 року.

Медики повідомили, що на початку лютого 2026 року кожному з них було вручено попередження підписане директором комунального неприбуткового підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Департаменту охорони здоров'я Донецької області (далі — Центр). Йшлося про звільнення у зв'язку зі скороченням чисельності штату — наказ від 26.12.25 р. №277-од. Також медпрацівникам повідомляли, що на підприємстві відсутні вакантні посади, які б відповідали їх освіті та кваліфікації.

Тим хто не підпише попередження про звільнення, начальство, за словами медиків, в усній формі обіцяло «взяти на олівець» і лякало неприємностями з характеристикою. Таке ставлення обурило людей. Адже до цього їм говорили що вони герої бо працюють поблизу лінії фронту. Тепер же їх просто звільняють. Також медпрацівників турбує доля жителів, яких все ще багато на підконтрольній території регіону, вони задаються питанням: хто оперативно надаватиме їм допомогу?

«Ми люди, які звикли працювати у важких умовах поблизу лінії фронту. Ми живемо своєю роботою. Якщо нас звільнять, ми залишимося без засобів до існування. Водночас тут залишаються багато жителів яким ми надаємо екстрену допомогу. Виїжджаємо на виклики не тільки в Новодонецьку громаду, а й у Білозерське, Святогорівку і навіть Добропілля, що менш ніж за 10 км від фронту. Також надаємо допомогу пораненим військовослужбовцям, яких доставляємо в медустанови інших областей України. А тепер ми нікому стали не потрібні? Виходить ситуація, коли медиків викидають на вулицю, а жителів залишають без допомоги», — розповіли працівники станції.

На сьогодні медпрацівники написав скаргу в МОЗ України, Держпраці, Кабмін і правоохоронні органи. У листі підписалися понад сорок осіб. Люди просять перевірити законність наказу про звільнення, провести перевірку законності дій начальника станції швидкої медичної допомоги м. Мирнограда, інспектора з відділу кадрів та директора Центру. А також здійснити аудит нарахування заробітної плати, надбавок та премій керівництву станції та Центру, та надати правову оцінку.

Детальніше про ситуацію з масовим звільненням медпрацівників швидкої читайте у статті «Новин Донбасу»:

На Донеччині масово скорочують медпрацівників швидкої допомоги Мирнограду

Автор новини: Олександр Кітраль, журналіст, автор видання «Новини Донбасу»

