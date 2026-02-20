У ЄС не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти РФ

У п'ятницю, 20 лютого, посли Європейського Союзу не змогли погодити 20 пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Суспільне».
За словами глави європейського зовнішньополітичного відомства Каї Каллас, ухвалення нового пакету санкцій відбудеться у понеділок, 23 лютого.
«Санкції працюють. Вони завдають серйозної шкоди російській економіці, і кожен новий захід ще більше обмежує її здатність вести війну. Москва не непереможна, її армія зазнає рекордних втрат, а економіка перебуває під великим тиском. Але Путін не припинить цієї війни, поки витрати не перевищать вигоди», — уточнила вона.
Раніше ми писали, що президент Америки Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії, які були запроваджені через вторгнення в Україну.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
