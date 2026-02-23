«Хижак» показав доставку провізії у Костянтинівці

Доставка їжі на санчатах у Костянтинівці.

Бригада «Хижак» оприлюднила відео доставки провізії на санчатах у Костянтинівці. Запис опубліковано у Facebook на сторінці пресслужби підрозділу.

На відео зафіксовано, як військовослужбовці транспортують продукти, пересуваючись пішки. У підрозділі зазначили, що через постійні атаки безпілотників під’їзд техніки, зокрема наземних роботизованих комплексів, часто є неможливим.



«Три кінські сили, як то кажуть», — жартує боєць, перераховуючи побратимів, які разом із ним перевозять провізію.



У таких умовах застосовується перевірений спосіб логістики — доставка вантажів силами особового складу. Військові повідомили, що перевозять їжу, маючи при собі необхідне спорядження, зокрема санчата та детектор дронів «Чуйка».







Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що військовослужбовці бригади «Хижак» перехоплювали FPV-дрони над Костянтинівкою, забезпечуючи прикриття евакуації.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»