Дніпропетровщина пережила понад десять російських ударів за ніч

Фото: Олександр Ганжа

Двоє людей отримали поранення внаслідок атак по Дніпропетровській області. Противник понад десять разів обстріляв два райони області, застосовуючи артилерію та безпілотники. Про це вранці, 12 березня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.



У Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь та Марганецька громада. Внаслідок обстрілів пошкоджено підприємства та багатоквартирні житлові будинки.

У Синельниківському районі російські війська атакували Миколаївську громаду. Там горіли приватний будинок та господарська споруда. Внаслідок удару постраждали чоловік та жінка. Їх госпіталізували, медики оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості.

Також повідомляється, що минулої ночі сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю 29 ударних безпілотників. Їх збили підрозділи ПВК «Схід».

Нагадаємо, вчора росіяни завдали п'яти авіаударів по Запоріжжю.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»