Частина української критичної інфраструктури «повністю зруйнована» – Кубраков

Близько 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України «значно пошкоджено», а деякі елементи повністю зруйновано. Про це в інтерв'ю CNN повідомив віце-прем'єр – міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков.



За його словами, Україна використала «великі мішки з піском» для захисту об'єктів.



У звіті про енергетичну ситуацію по всій країні компанія «Укренерго» називає ситуацію «складною, але контрольованою». Однак у компанії визнали, що всі теплові та гідроелектростанції частково пошкоджені, а окупована Запорізька АЕС не постачає електроенергію.



У компанії очікують «суттєвого покращення» щодо відновлення електропостачання на вихідних.



Росія не припиняє завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Остання атака відбулася 5 грудня, удари з інтервалом в один-два тижні відбуваються вже два місяці – з 10 жовтня.