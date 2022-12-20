На Донеччині через обстріли загинули троє цивільних, ще п'ятеро — поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, люди загинули в Бахмуті та Залізному. Ще п'ятеро цивільних поранено.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинув 1271 мирний житель. 2762 особи отримали поранення.



На даний момент неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.