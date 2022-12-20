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На Донеччині через обстріли загинули троє цивільних, ще п'ятеро — поранені

20 грудня 2022, 08:12

На Донеччині через обстріли загинули троє цивільних, ще п'ятеро — поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, люди загинули в Бахмуті та Залізному. Ще п'ятеро цивільних поранено.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинув 1271 мирний житель. 2762 особи отримали поранення.

На даний момент неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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