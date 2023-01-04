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Обстріл Донецької області: у Кураховому під удар окупантів потрапила тепломережа

04 січня 2023, 22:38

Обстріл Донецької області: у Кураховому під удар окупантів потрапила тепломережа

Російські окупаційні війська обстріляли приватний сектор у Кураховому Донецької області. Про це повідомляє в Telegram заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко увечері 4 січня.

За його словами, пошкоджено вікна, покрівлі, фасади будинків, а також — тепломережу. Постраждалих внаслідок удару по Кураховому немає.

4 січня внаслідок нічної атаки Костянтинівки Донецької області зруйновано житло місцевих мешканців. Також у прифронтових регіонах на сході України під обстріл російських військ потрапили енергетичні об'єкти розподільчих мереж.

3 січня мирний житель загинув у Кураховому внаслідок обстрілу з боку російських сил.

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