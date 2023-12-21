У Вашингтоні припустили, коли РФ піде в наступ

Армія Росії може піти у наступ на сході України. Зокрема, окупанти можуть розпочати інтенсивні бої в районі Авдіївки, як тільки промерзне ґрунт. Про це сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що російські війська, ймовірно, чекають кінця січня-початку лютого, щоб посилити наступ.

«Ми бачимо, що росіяни мали і плани провести наступ, зокрема, на сході, у районі Авдіївки. Є всі підстави вважати, що коли земля промерзне, наприкінці січня і в лютому, військам РФ легше просуватиметься», — сказав Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що Україна має якнайшвидше отримати додаткову військову допомогу від Штатів для боротьби із вторгненням Росії. Для цього Конгресу потрібно схвалити запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування, яке включає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Кірбі зазначив, що час «не на нашому боці», адже Росія не припиняє обстрілу критичної інфраструктури українських міст, чим перетворює зимовий холод на зброю.

Раніше повідомлялося, що американський пакет допомоги Україні, запланований на кінець грудня 2023 року, буде останнім, якщо Конгрес не схвалить додаткової допомоги.