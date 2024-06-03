В окупованому Донецьку військовослужбовець відкрив стрілянину у дворі житлового будинку: є загиблі та поранені

У дворі житлового будинку на вулиці Роздольній в окупованому Донецьку військовослужбовець відкрив стрілянину, є загиблі та поранені. Архівне фото

Військовослужбовець відкрив стрілянину у дворі житлового будинку в окупованому Донецьку. Загинули та поранені мирні жителі. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

Наголошується, що вночі 2 червня в окупованому Донецьку у дворі житлового багатоквартирного будинку за адресою вулиця Роздольна, будинок 3 (на архівному фото з мап) сталася стрілянина.

За даними джерел ASTRA, стрілянину з пістолета Макарова відкрив командир взводу забезпечення із в/ч 34482 41-річний уродженець Донецька Роман Бурлаченко. Внаслідок стрілянини на місці загинули місцевий житель Олексій Смирнов та військовослужбовець Сергій Лещенко (на фото). Поранено — родичку вбитого військовослужбовця Ганну Лещенко та місцевого жителя Владислава Крищука (на фото).

Військовослужбовця, який відкрив стрілянину, затримали. Попередньо Роман Бурлаченко почав стріляти через те, що хтось образив його на вулиці.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку жінка отримала осколкове поранення. Інцидент стався сьогодні вранці у Петрівському районі міста.