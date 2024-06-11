Російський Су-34 розбився у Північній Осетії, пілоти загинули

Російський винищувач Су-34 розбився у горах Північної Осетії

У горах Північної Осетії розбився літак Су-34 ВКС Росії, екіпаж загинув. Про це вранці у вівторок, 11 червня, із посиланням на Міноборони РФ повідомило російське агентство ТАСС.

Повідомляється, що за попередніми даними, причиною авіакатастрофи стала технічна несправність.

Літак розбився під час планового навчально-тренувального польоту. Він упав біля села Гірський Дзуарікау. Там уночі чули вибух.

Нагадаємо, 9 червня ГУР заявило про перше ураження літака Су-57 у Росії. При цьому розвідка не уточнила, чим саме атакували аеродром в Ахтубінську.