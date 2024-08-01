Росіяни вранці вдарили по місту Костянтинівка на Донеччині

Вранці 1 серпня російські військові обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

Війська РФ вранці 1 серпня завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Вибухи пролунали близько 9:00. Про це повідомили телеграм-канали «Типова Костянтинівка» та «Донбас оперативний».

«У Костянтинівці пролунав вибух. Лівобережна частина. По [постраждалим] людям наразі невідомо. Є багатоповерхівки з ушкодженнями», — пише «Типова Костянтинівка».

У коментарях до публікації користувачі пишуть, що вибух був не один.

За інформацією каналу «Донбас оперативний», приліт був у районі Тепличного та в районі Другого відділення.

Раніше повідомлялося, що 31 липня російські війська скинули авіабомби на Новогродівку на Донеччині.