Мирноградська громада минулої доби перебувала під ударами росіян: рятувальники ліквідували загоряння

Російська армія минулої доби, 7 жовтня, обстріляла Мирноградську громаду Донецької області. Внаслідок атак спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



«Минулої доби працівники пожежно-рятувальних підрозділів залучалися до ліквідації пожежі будівлі магазину та гаража», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Як зазначається, Мирноградська громада знаходиться під постійними артилерійськими та ракетними ударами.



Раніше ми писали, що за 7 жовтня російські війська вбили одного мешканця Донецької області у Слов'янську.