ЗСУ на Луганщині вразили ЗРК «Бук-М3» та знищили радіолокаційну станцію «Бук-М2» окупантів

ЗСУ на Луганщині вразили ЗРК «Бук-М3». Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 25 жовтня ліквідували зенітний ракетний комплект «Бук-М3», а також станцію радіолокації «Бук-М2» російських загарбників. Це сталося на тимчасово захопленій Росією території. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.



«У ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» та знищили радіолокаційну станція підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК «Бук-М2» ворога», — йдеться у повідомленні.



Цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.





Раніше ми писали, що Сили оборони атакували інфраструктуру військового аеродрому Липецьк-2 Липецької області РФ, а також федеральне казенне підприємство Завод ім. Я.М. Свердлова» у місті Дзержинськ Нижегородської області РФ. У районах обох об'єктів фіксувалися численні вибухи, а також наголошувалося на активній роботі ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.