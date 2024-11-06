У Покровській громаді через пожежу постраждала жінка

Пожежа у Покровській громаді. Фото: ДСНС

У середу, 6 листопада, у селищі Шевченко Покровської громади Донецької області у приватному будинку спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту травмувалася жінка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«6 листопада о 06:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селищі Шевченко Покровського району. На місце події прибули рятувальники 51 державної пожежно-рятувальної частини та встановили, що відбувається горіння житлового будинку на всій площі», — йдеться у повідомленні.





Рятувальники о 07:35 локалізували спалах на площі 80 кв. м, проте під час ліквідації пожежі у безпосередній близькості від місця проведення робіт стався обстріл. Внаслідок пожежі постраждала жінка, її госпіталізували до лікувального закладу.



Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями.



Раніше ми писали, що 5 листопада вдень передмістя Херсона зазнало чергового обстрілу з боку РФ, внаслідок влучення російських снарядів сталися пожежі на дві адреси.