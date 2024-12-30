Війська РФ вбили жителя Покровська, ще двох поранено на Донеччині

Війська РФ вбили мешканця Покровська. Фото: Філашкін

Минулої доби, 16 грудня 2024 року, російські війська вбили одного жителя Донецької області — в Покровську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 2 людини в області за добу дістали поранення. Одна людина дістала поранення в Покровську та ще одна була поранена в Костянтинівці», - додав начальник Донецької ОВА.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2914 осіб убитими й 6540 — пораненими.

Раніше на Донеччині за минулу добу через російські обстріли загинула одна людина.



