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Війська РФ вбили жителя Покровська, ще двох поранено на Донеччині

30 грудня 2024, 08:25

Війська РФ вбили жителя Покровська, ще двох поранено на Донеччині

Війська РФ вбили мешканця Покровська. Фото: Філашкін Війська РФ вбили мешканця Покровська. Фото: Філашкін

Минулої доби, 16 грудня 2024 року, російські війська вбили одного жителя Донецької області — в Покровську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Ще 2 людини в області за добу дістали поранення. Одна людина дістала поранення в Покровську та ще одна була поранена в Костянтинівці», - додав начальник Донецької ОВА.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2914 осіб убитими й 6540 — пораненими.

Раніше на Донеччині за минулу добу через російські обстріли загинула одна людина.

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