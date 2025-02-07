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У Донецькій та Дніпропетровській областях знову запровадили графіки аварійного відключення світла

07 лютого 2025, 08:58

У Донецькій та Дніпропетровській областях знову запровадили графіки аварійного відключення світла

У Донецькій та Дніпропетровській областях знову запровадили графіки аварійного відключення світла

У п'ятницю, 7 лютого, в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. З'явилася потреба у економному споживанні електроенергії.

У ДТЕК повідомили, що аварійні відключення, зокрема, запроваджуються для Дніпропетровської та Донецької областей.

«За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення», — сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Однак тоді в «Укренерго» спростували ці заяви, повідомивши, що прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем і не обумовить необхідності застосування заходів обмеження.

Незважаючи на це, в низці областей зранку в перші дні лютого вже вводили аварійні графіки відключення через навантаження енергомережі.

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