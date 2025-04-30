Наказали розстріляти та відрізати голову полоненому бійцю ЗСУ на Донеччині: СБУ ідентифікувала військових РФ

Страчений український військовий поблизу Старомайорського на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Служба безпеки України зібрала доказову базу двох російських військових, які причетні до масових вбивств українських військовополонених у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Йдеться про заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії ЗС РФ Шоту Карапетяна з позивним «Юстас» і командира штурмової роти загону «Шторм» 394-го мотострілецького полку того ж військового з'єднання Дмитра Чихабаху з позивним «Сбер».



За даними слідства, 17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову та покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля. Це сталося під час боїв поблизу села Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати в живих полонених бійців ЗСУ та жорстоко вбивати їх.



За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ Чихабаху та Карапетяну заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти та покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.

Нагадаємо, що під час проведення аеророзвідки на одній із бойових позицій у Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України, де знаходилася відрізана голова бійця ЗСУ.