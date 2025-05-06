Бразилія хоче виступити посередником у переговорах щодо України — ЗМІ

Президент Бразилії Лула да Сілва (праворуч) хоче виступити посередником у переговорах щодо України. Колаж: O Globo

Президент Бразилії Лула да Сілва планує виступити посередником у переговорах щодо завершення війни між Росією та Україною.

Про це повідомляє видання O Globo із посиланням на урядові джерела.

Таку ініціативу, за інформацією джерел, у Бразилії пояснюють слабкими результатами зусиль США, які намагаються вплинути на припинення війни. Уряд Лули вважає, що Вашингтон не зміг досягти конкретного прогресу і сподівається запропонувати «альтернативний, нейтральний канал» для врегулювання.

За даними видання, президент Лула да Сілва планує обговорити цю ініціативу з Путіним під час візиту до Москви 9 травня.

«На зустрічі в Москві очікується, що Лула повідомить Путіну, що Бразилія має повноваження брати активну участь у посередництві щодо мирної угоди між росіянами та українцями», — пише видання.

Зазначається, що візит президента Бразилії до Москви на святкування 9 травня стане символом незалежної позиції країни в міжнародній політиці.

Також, як пише O Globo, бразильська влада розглядає Росію як бік, який нібито більше за інших зацікавлений у врегулюванні. Водночас у Бразилії критично оцінюють позицію Європейського Союзу та Києва.