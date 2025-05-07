9 травня як День перемоги втрачає значення: лише 11% українців вважають його важливим

Українці у 2025 році найчастіше вважають важливими релігійні та національні свята: Різдво (70%) та Великдень (69%), День незалежності України (54%) та Новий рік (50%). День захисників та захисниць України також залишається значущим для 44% населення. Про це йдеться у результатах нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).



Колишні радянські свята продовжують втрачати громадську підтримку. День перемоги 9 травня, який 2010 року називали важливим 58% опитаних, сьогодні підтримує лише 11% громадян. Це одне з найменш популярних свят — нижче лише День праці 1 травня (5%).



Лише 3% учасників не вважають жодне офіційне свято важливим чи улюбленим.



Таке падіння популярності пов'язане насамперед з повномасштабною війною, розв'язаною Росією. День перемоги, який раніше асоціювався зі світом, тепер сприймається українським суспільством як інструмент російської пропаганди та мілітаризму. Свято втратило символічне значення і все частіше ототожнюється з агресією під гаслом «можемо повторити».



Зниження інтересу до свята простежується вже понад десять років. 2013 року День перемоги вважали важливим 40% респондентів, до 2021 року — 30%, 2023-го — 13%, а 2025 — лише 11%.



Серед людей віком від 60 років свято зберігає трохи більше прихильників (15%), ніж в інших вікових категоріях (11%). Також він трохи популярніший у сільській місцевості (16%) порівняно з містами (10%).



Регіональні відмінності незначні: на заході України День перемоги вважають важливим 9% опитаних, у центрі — 11%, на півдні — 14%, на сході — 13%.



Дослідження проводилося з 4 по 9 лютого 2025 методом телефонного інтерв'ю серед 1000 респондентів по всій території України, контрольованої урядом. Похибка вибірки вбирається у 4,1%.



Як зазначають у КМІС, опитування проводиться щорічно у лютому, щоб уникнути впливу актуальності найближчих дат.



Як зазначось, Кремль активно готує фальшиві вибори на тимчасово окупованих теренах України під прикриттям святкування «перемоги».

В Україні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення — це день, присвячений пам'яті всіх жертв Другої світової війни, як військових, так і цивільних. Україна офіційно почала відзначати цю дату з 2015 року, після ухвалення закону про декомунізацію. Мета — відійти від радянської традиції 9 травня і перейти до загальноєвропейського формату пам’яті.



Україна акцентує, що Друга світова — це трагедія для всього людства, а не «перемога» однієї ідеології над іншою.Головний символ — червоний мак. Він позначає пролиту кров і одночасно символізує життя і відродження. Гасло: «Ніколи знову».