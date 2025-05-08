У ЗСУ розповіли, як зі зміною сезону та погоди змінилися штурми російських військ на Краматорському напрямку

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: карта DeepState

На Краматорському напрямку особливості російських штурмів диктують погодні умови та зміна сезонності. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, після зміни сезонності з'явилася «зеленка».



«Ворог намагається її використати під час проведення штурмових дій. Тобто переміщатися від зелених до зелених насаджень. Також зменшилося переміщення у темний час доби, а збільшились ранкові штурмові дії. Якщо зараз подивитися зведення, коли відбувалися штурмові дії, то саме по місту Часів Яр вони змінилися на ранкові», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що армія РФ після початку «перемир'я» вже понад 50 разів штурмувала позиції ЗСУ на сході України.