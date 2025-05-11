Україна готова зустрічатися після повного припинення вогню — Зеленський

Володимир Зеленський зазначив як добрий знак, що росіяни задумалися про закінчення війни.

Про це йдеться на офіційному каналі Президента України.Зокрема, Зеленський у відповідь на мирну ініціативу Путіна заявив:

«Це хороший знак, що росіяни нарешті замислилися про закінчення війни. Усі у світі вже давно цього очікували. І перший крок у реальному закінченні будь-якої війни — це припинення вогню.

Нема рації продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню — повне, тривале та надійне — починаючи із завтрашнього дня, 12 травня, і Україна готова зустрічатися», — резюмував Володимир Зеленський у своєму повідомленні.

Раніше повідомлялося , що в Кремлі очікують відповіді від Києва на мирну пропозицію Путіна.