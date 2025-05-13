Спецпосланці президента США Уіткофф та Келлог поїдуть до Стамбула для участі в переговорах між РФ та Україною

Спеціальні посланці президента США Стів Уіткофф (ліворуч) та Кіт Келлог збираються приїхати до Стамбула для участі в українсько-російських переговорах 15 травня. Колаж: Point.md

Спеціальні посланці Трампа Кіт Келлог та Стів Уіткофф цього тижня вирушать до Стамбула для участі в російсько-українських переговорах. Про це сьогодні повідомив репортер Reuters Грем Слеттері у соціальній мережі Х (Twitter) із позначкою Scoop (Терміново).

«Цього тижня спецпосланці Уіткофф і Келлог вирушать до Стамбула для участі в можливих українсько-російських переговорах», — написав він.

Він додав, що формат переговорів поки що не зрозумілий.

«Зеленський підтвердив свою участь, Путін ще не визначився», — написав Слеттері.

Репортер додав, що, за заявою Трампа, він також може приїхати до Стамбула.

Раніше повідомлялося, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готується до переговорів у Стамбулі. Він додав, що Кремль оголосить склад російської делегації на переговорах у Стамбулі, «як тільки президент вважатиме це за необхідне».