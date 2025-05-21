На Покровському напрямку вибухнув склад БК російської армії

Вибух складу БК РФ. Фото: кадр із відео

На тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу населеного пункту Новотроїцьке, зафіксовано потужний вибух, що ймовірно стався на ворожому складі з боєприпасами. Відео інциденту оприлюднено у мережі, зокрема в телеграм-каналі «Exilenova+».



Новотроїцьке розташоване у Покровському районі, приблизно за 15 кілометрів від Покровська. На кадрах видно велику вогняну кулю, після якої здіймається густий чорний дим — усе це характерно для детонації боєкомплекту.



Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ наразі немає, однак у своєму ранковому зведенні командування зазначило, що на Покровському напрямку минулої доби українські військові зупинили 44 штурмові дії ворога у 13 районах населених пунктів.



Обставини вибуху уточнюються. Ймовірно, йдеться про успішну роботу української артилерії або БПЛА по логістичних цілях ворога.

Раніше українські десантники відбили штурм бронетехніки та піхоти російських військ на Новопавлівському напрямку.