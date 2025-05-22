Трамп заявив, що Путін вважає себе переможцем у війні і не готовий до миру — WSJ

Путін вважає себе переможцем у війні проти України, заявив президент США після телефонної розмови з главою Кремля

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з главою Кремля повідомив європейським лідерам, що Володимир Путін «не готовий закінчити війну в Україні, бо вважає себе переможцем».

Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Як зазначає WSJ, європейські лідери вважали так само, але вперше це почули від Трампа.

Крім того, за даними видання, Трамп повідомив, що наступні переговори делегацій Росії та України відбудуться у Ватикані. Очікується, що делегації зустрінуться у середині червня.

Трамп та Путін говорили по телефону 19 травня. Після цієї розмови президент США зателефонував європейським лідерам та президенту України Володимиру Зеленському.

Деякі подробиці цієї розмови раніше повідомляли ЗМІ. Так, джерела Bloomberg повідомили, що президент США «дав зрозуміти, що переконаний у перемозі Росії, повторивши низку тез Кремля», а газета Financial Times писала, що європейських лідерів «приголомшили» домовленості Трампа та Путіна.