Армія РФ принципово хоче захопити село Багатир на Донеччині: у DeepState назвали причину

Ситуація у селі Багатир на Донеччині. Фото: карта DeepState

В останній тиждень – багато обговорень навколо села Багатир Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



При цьому росіяни заявили про «повне захоплення» села, що не відповідає дійсності.



Війська Росії не залишають спроб зайняти Багатир і постійно посилають туди піхоту, яка лізе посадками, кущами й полями. Або окупанти посилають туди своїх штурмовиків на мотоциклах, щоб швидко «залетіти» у село, сховатись у будинках та накопичуватися для закріплення. Факт «зальотів» росіян до Багатиря є і це підтверджують самі українські бійці. Хтось із загарбників встигає сховатися у будинках, гаражах, льохах, закріпитися та сидіти там. Іноді комусь із них вдається зробити фото та заявити про контроль села. Тоді в роботу йдуть ЗСУ, які проводять зачистки, працюють дронами та намагаються вибити армію РФ. І українські військові також демонструють прапори після знищення окупантів.



Варто зазначити, що російські військові активно перевдягаються в цивільний одяг і забігають у село, намагаючись зливатися з місцевим населенням, яке там досі перебуває і не хоче їхати.



«Події навколо села досить динамічні, а подекуди розвертаються цілі баталії за населений пункт, зокрема інформаційні. Для росіян Багатир вже став принциповим, адже вони заявили про взяття і тепер намагаються виконати завчасне оголошення. Це відбувається не вперше, тому варто очікувати величезного натиску ворога, який часто закінчується успіхом з великими втратами», – зазначили в DeepState.

Нагадаємо, що російські війська FPV-дронами взяли під контроль усі під'їзди до міста Костянтинівка на Донеччині.