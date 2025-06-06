У РФ заявили про початок обміну тілами загиблих воїнів: Україна спростувала цю інформацію

У РФ заявили про нібито початок обміну тілами 6000 на 6000. Фото: Координаційний штаб

Голова комісії Громадської палати РФ Володимир Рогов повідомив, що нібито розпочався обмін тілами загиблих військових з Україною у форматі «6000 на 6000». За його словами, Росія нібито повернула тіла 42 убитих солдатів. Це виявилося неправдивою інформацією.



«У відповідь протилежній стороні в рамках першого етапу передачі 6000 тіл було передано 503 тіла військовослужбовців ЗСУ», — написав він.



Крім того, пізніше доповнив, що українська сторона нібито відмовилася приймати тіла 503 загиблих солдатів.



Своєю чергою в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що інформація про нібито початок обміну тілами загиблих військових із Росією не відповідає дійсності. Наразі триває підготовка до обміну тяжкохворих, тяжко поранених, молоді та повернення тіл полеглих військових.



У відомстві уточнили, що будь-які односторонні заяви чи дії представників РФ є лише черговою маніпуляцією щодо чутливої та важливої теми репатріації тіл наших військових.



Координаційний штаб наголошує, що готовий до проведення репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, зокрема до обміну «всіх на всіх».



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що 7 та 8 червня відбудеться обмін військовополоненими між Україною та Росією.