Російська армія змінила тактику боїв за Часів Яр – ЗСУ

Ситуація у Годині Яру. Фото: карта DeepState

У 2024 році російські війська активніше використовували саме броньовану техніку та більше особового складу для штурмів міста Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, цей особовий склад окупантів безнадійно помирав у Часовому Яру.



«На сьогодні тактика змінилася таким чином, що ворог намагається вже дознищити цей населений пункт вщент без особливих якихось штурмових дій. Це якщо брати по місту, оскільки кількість обстрілів зараз щодня сягає не цифри 100, як ми раніше говорили, а вже перевалює за 200 щодня. Це як по самому Часовому Яру, так і по околицях, і по сусідніх населених пунктах», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили у російських військ позиції поблизу кордону Луганської та Харківської областей.