«Сховані» бомбардувальники: Москва відвела стратегічну авіацію на Далекий Схід

Ту-95МС та Ту-160 відведені на Далекий Схід. Так Росія відреагувала на операцію «Павутина».

Після безпрецедентної атаки українських безпілотників, внаслідок якої було знищено щонайменше 12 літаків стратегічної авіації, Росія перекинула десятки бомбардувальників на віддалені від українських кордонів авіабази. Про це свідчать супутникові знімки, проаналізовані OSINT-аналітиком AviVector, повідомляє «Агентство» у Telegram-каналі.

За даними AviVector, на початку червня всі бомбардувальники Ту-160, які раніше базувалися на аеродромах Біла (Іркутська область) та Оленья (Мурманська область), покинули ці бази. За даними, два літаки були перекинуті в Анадир (Чукотка), три — в Єлізово (Камчатка), ще три розмістили на Борисоглібському аеродромі в Татарстані.

Також з бази під Мурманськом вилетіли 11 бомбардувальників Ту-22М3 та всі Ту-95МС.

На супутникових знімках видно порожні аеродроми. Джерело: AviVector

Ці літаки були перекинуті на авіабази Українка (Амурська область), Енгельс-2 (Саратівська область), Борисоглібське (Татарстан) та Моздок (Північна Осетія), який раніше майже не використовувався російськими військовими, пише OSINT-проект AviVector.

На думку старшого наукового співробітника Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джастіна Бронка, розміщуючи стратегічну авіацію на віддалених аеродромах, у тому числі на Далекому Сході, Москва прагне «зменшити ризик нових атак українських безпілотників», пише Daily mail.

Нагадаємо, після атаки 1 червня Генштаб заявив про знищення 41 російського літака.