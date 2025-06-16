Росія скинула авіабомбу на Хотінську громаду Сумщини

Російські окупаційні війська скинули керовану авіаційну бомбу (КАБ) на Хотінську громаду Сумської області. Унаслідок атаки було зруйновано житлові будинки. Відео наслідків обстрілу опублікували в місцевих телеграм-каналах.
Згідно з даними за добу — з ранку 15 червня до ранку 16 червня 2025 року — російська армія здійснила 95 обстрілів по 34 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. Найбільше ударів зафіксовано в Сумському районі.
Ворог активно застосовував:
Влада продовжує фіксувати наслідки атак і надає допомогу постраждалим.
Боєприпаси РФ у Сумській області. Фото: ДСНС Сумщини
Тим часом піротехніки ДСНС продовжують розмінування Сумщини. За тиждень було знищено 30 боєприпасів. З початку року — 751 випадок виявлення вибухонебезпечних предметів.
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