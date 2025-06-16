Росія скинула авіабомбу на Хотінську громаду Сумщини

Результат авіаудару РФ по Сумщині. Фото: кадр із відео

Російські окупаційні війська скинули керовану авіаційну бомбу (КАБ) на Хотінську громаду Сумської області. Унаслідок атаки було зруйновано житлові будинки. Відео наслідків обстрілу опублікували в місцевих телеграм-каналах.



Згідно з даними за добу — з ранку 15 червня до ранку 16 червня 2025 року — російська армія здійснила 95 обстрілів по 34 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. Найбільше ударів зафіксовано в Сумському районі.

Ворог активно застосовував:

35 скидів ВОГ з БпЛА,

10 ударів керованими авіабомбами (КАБ),

35 обстрілів із застосуванням РСЗВ,

а також удари FPV-дронами та дронами-камікадзе.

Влада продовжує фіксувати наслідки атак і надає допомогу постраждалим.

Боєприпаси РФ у Сумській області. Фото: ДСНС Сумщини

Тим часом піротехніки ДСНС продовжують розмінування Сумщини. За тиждень було знищено 30 боєприпасів. З початку року — 751 випадок виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, замість постачання зброї Україні Трамп наполягатиме на мирних переговорах.