Трамп розповів, чому не хоче вводити санкції проти Росії

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що відкладає введення нових санкцій проти Росії в очікуванні можливого укладення угоди про припинення війни в Україні.



«Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду», — зазначив Трамп в інтерв'ю журналістам на саміті G7 у Канаді.



Відповідаючи на питання про підтримку США європейського заклику до нових санкцій, Трамп сказав: «Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимося, чи зроблять вони це».

Трамп також підкреслив, що санкції обходяться США дорого.



«І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я вводжу санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто — підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції — це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом», — сказав Трамп.



Тим часом голова Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram-каналі кадри російської атаки на Київ.

«Ядерна держава може просто вбивати цивільних у будинках, відмовлятися припиняти вогонь і не отримувати необхідної реакції від цивілізованого світу. Чому? І скільки ще повинно загинути наших людей і дітей?», — написав Єрмак.

У ніч на вівторок 17 червня внаслідок російських ударів по Києву постраждали понад два десятки об'єктів. Загалом у столиці України загинуло 14 людей, ще як мінімум 55 дістали поранення.

Сполучені Штати Америки припиняють допомогу Україні: адміністрація Трампа має «зовсім інший погляд» на війну — ставку на мирне врегулювання через переговори. Про це раніше написав оглядач англійського видання The Telegraph Оуен Меттьюз.