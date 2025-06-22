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РФ скинула авіабомбу на житловий будинок у Краматорську: є поранені, під завалами можуть бути люди

22 червня 2025, 10:23

РФ скинула авіабомбу на житловий будинок у Краматорську: є поранені, під завалами можуть бути люди

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: ДСНС Росіяни атакували Краматорськ. Фото: ДСНС

Російська армія ввечері, 21 червня, обстріляла Краматорськ Донецької області. Авіаційна бомба влучила в житловий будинок. Відомо, що є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міськради та у пресслужбі прокуратури.

Росіяни вдарили по промисловій зоні та багатоквартирному житловому будинку з використанням, попередньо, 7 КАБів.

Імовірно, ще є люди під завалами — триває рятувальна операція.

«У своїх будинках поранені двоє 69 і 85-річних чоловіків. У них діагностовано закриту черепно-мозкову та мінно-вибухові травми, струс головного мозку, перелом, осколкові поранення і множинні забої», — ідеться в повідомленні.

Також рятувальники деблокували дівчинку 2010 року народження і жінку. Роботи тривають, під завалами можуть бути люди.

У міськраді заявили, що 22 червня, у період з 00:45 до 00:55, росіяни вдарили по промисловій зоні та цивільній інфраструктурі з використанням 3-х РСЗВ «Торнадо С». Крім того, з 03:42 до 03:56, було обстріляно місто з використанням 3-х РСЗВ «Торнадо С».

Раніше ми писали, що центр Слов'янська Донецької області в неділю ввечері, 21 червня, потрапив під російський обстріл. Унаслідок ударів загинула дитина, також є постраждалі

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