У РФ з'явився БПЛА-розвідник, замаскований під «Шахед»

Новий БПЛА окупантів.

У РФ з'явився новий БПЛА. Його завдання — розвідка прикордонних і прифронтових маршрутів для «Шахедів» і фіксація роботи українських засобів ППО. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.







Для виявлення мобільних вогневих груп дрон візуально імітує «Шахед». Висота польоту — від 1 до 3 км.



«На такій висоті аналоговий відеопередавач у діапазоні 1.2 здатен передавати картинку на 50 км і більше. Управління — ELRS», - зазначив експерт.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 23 червня вкотре атакувала Україну за допомогою 352 дронів та 16 ракет різних типів.