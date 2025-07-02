Щонайменше п'ять вибухів уночі прогриміло в Краматорську

Будівля музичної школи пошкоджена у Краматорську через російську атаку в ніч проти 2 липня. Фото: соцмережі

У Краматорську Донецької області в ніч проти 2 липня пролунало не менше п'яти вибухів. Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах.

За свідченням містян, вибухи лунали в період з 01:15 до 01:30.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю музичної школи.

Також, попередньо, удари припали по промисловій зоні.

Місцеві жителі повідомляють, що в будинках, які розташовані поблизу від епіцентрів атак, розбиті десятки вікон.

Офіційної інформації про постраждалих на цей час немає.

Раніше повідомлялося, що щонайменше два вибухи пролунали у Дружківці Донецької області у ніч проти 2 липня. Вибухи прогриміли приблизно о 01:15 та о 01:20. Перед цим добре було чути характерні звуки пікуючих дронів та роботи засобів ППО.