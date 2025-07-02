Щонайменше п'ять вибухів уночі прогриміло в Краматорську

У Краматорську Донецької області в ніч проти 2 липня пролунало не менше п'яти вибухів. Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах.
За свідченням містян, вибухи лунали в період з 01:15 до 01:30.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю музичної школи.
Також, попередньо, удари припали по промисловій зоні.
Місцеві жителі повідомляють, що в будинках, які розташовані поблизу від епіцентрів атак, розбиті десятки вікон.
Офіційної інформації про постраждалих на цей час немає.
Раніше повідомлялося, що щонайменше два вибухи пролунали у Дружківці Донецької області у ніч проти 2 липня. Вибухи прогриміли приблизно о 01:15 та о 01:20. Перед цим добре було чути характерні звуки пікуючих дронів та роботи засобів ППО.
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