У Києві сталася стрілянина: ймовірно, вбито полковника СБУ

У Києві, ймовірно, вбили полковника СБУ. Фото: скриншот з відео

У Голосіївському районі Києва вранці, 10 липня, сталася стрілянина. Народний депутат України Олексій Гончаренко та низка українських ЗМІ повідомили, що було вбито полковника Служби безпеки України.



«У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, вбито людину. Є інформація, що вбитий — полковник СБУ», — зазначив він.





У поліції встановлюють обставини стрілянини.



«Прибувши на виклик, правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням», — повідомили правоохоронні органи.



Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Усі обставини події нині встановлюються.



Раніше ми писали, що 27 червня в Одесі сталася стрілянина. Відомо про одного пораненого.

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